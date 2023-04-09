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На трассе Киев-Чоп произошло ДТП: в полиции рассказали, как объехать

9 апреля 2023 22:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До Ровно затруднено движение транспорта
На автодороге Киев — Чоп произошло ДТП. Фото: Патрульная полиция Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На автодороге Киев — Чоп вблизи села Каменка Житомирской области произошло ДТП.

Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Украины.

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В полиции сообщают, из-за аварии движение транспорта в направлении города Ровно затруднено.

Патрульные сейчас обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.

Движение объездной Житомира осуществляется в направлении города Ровно, в направлении города Киева движение транспорта организовано через Житомир.

 

В полиции простят водителей планировать маршрут поездки с учетом этой информации. Также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а самое главное — беречь жизнь.

Напомним, в результате ДТП на остановке автобус сбил актрису дубляжа и озвучкиЕлену Шульман . Ее голос звучит в таких проектах, как "Человек-паук", "В поисках Немо", "Казино "Рояль", "Черное зеркало", "Паразиты", "13 причин почему", "Гравити Фолз", "Тайна Коко". ", "По ту сторону ограды" и других. Она также озвучивала персонажей в видеоиграх, таких как Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 и Dota 2.

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