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У рф загинула актриса озвучування Олена Шульман

9 квітня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Актриса дубляжу Олена Шульман. Фото: Film.ru
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок ДТП на зупинці автобус збив актрису дубляжу та озвучки Олену Шульман, яка померла у віці 53 років. Олені Шульман виповнилося б 10 квітня 54 роки.

Про це повідомив колега загиблої актриси Дмитро Череватенко.

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За свою кар'єру Шульман озвучила понад 700 фільмів, ставши відомою завдяки роботі над перекладом та дубляжем російською мовою. Її голос звучить у таких проєктах, як "Людина-павук", "У пошуках Немо", "Казино "Рояль", "Чорне дзеркало", "Паразити", "13 причин чому", "Гравіті Фолз", "Таємниця Коко" ", "По той бік огорожі" та інших. Вона також озвучувала персонажів у відеоіграх, таких як Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 та Dota 2.

Смерть Олени Шульман є великою втратою для російської індустрії озвучування, яка залишається одним із найбільш популярних видів діяльності у культурній сфері.

Нагадаємо, що 12 березня у Хвалинському районі Саратовської області, росія, сталася масштабна ДТП за участю 20 автомобілів. Відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей.

Відомо, що в результаті ожеледиці на федеральній трасі Р-228 сталося масове зіткнення вантажних та легкових автомобілів, всього 21 автомобіль.

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