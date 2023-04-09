У рф загинула актриса озвучування Олена Шульман

Актриса дубляжу Олена Шульман. Фото: Film.ru

Внаслідок ДТП на зупинці автобус збив актрису дубляжу та озвучки Олену Шульман, яка померла у віці 53 років. Олені Шульман виповнилося б 10 квітня 54 роки.

Про це повідомив колега загиблої актриси Дмитро Череватенко.

Читайте також:

Актриса загинула у ДТП

За свою кар'єру Шульман озвучила понад 700 фільмів, ставши відомою завдяки роботі над перекладом та дубляжем російською мовою. Її голос звучить у таких проєктах, як "Людина-павук", "У пошуках Немо", "Казино "Рояль", "Чорне дзеркало", "Паразити", "13 причин чому", "Гравіті Фолз", "Таємниця Коко" ", "По той бік огорожі" та інших. Вона також озвучувала персонажів у відеоіграх, таких як Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 та Dota 2.

Смерть Олени Шульман є великою втратою для російської індустрії озвучування, яка залишається одним із найбільш популярних видів діяльності у культурній сфері.

Нагадаємо, що 12 березня у Хвалинському районі Саратовської області, росія, сталася масштабна ДТП за участю 20 автомобілів. Відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей.

Відомо, що в результаті ожеледиці на федеральній трасі Р-228 сталося масове зіткнення вантажних та легкових автомобілів, всього 21 автомобіль.