Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow В рф погибла актриса озвучивания Елена Шульман arrow

В рф погибла актриса озвучивания Елена Шульман

9 апреля 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Актриса дубляжа Елена Шульман. Фото: Film.ru
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате ДТП на остановке автобус сбил актрису дубляжа и озвучки Елену Шульман, которая скончалась в возрасте 53 лет. Елене Шульман исполнилось бы 10 апреля 54 года.

Об єтом сообщил коллега погибшей актрисы Дмитрий Череватенко.

Читайте также:

Актриса погибла в ДТП

За свою карьеру Шульман озвучила более 700 фильмов, став известной благодаря работе над переводом и дубляжем на русский язык. Ее голос звучит в таких проектах, как "Человек-паук", "В поисках Немо", "Казино 'Рояль'", "Черное зеркало", "Паразиты", "13 причин почему", "Гравити Фолз", "Тайна Коко", "По ту сторону изгороди" и других. Она также озвучивала персонажей в видеоиграх, таких как Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 и Dota 2.

Смерть Елены Шульман является большой потерей для российской индустрии озвучивания, которая остается одним из наиболее востребованных видов деятельности в культурной сфере. 

Напомним, что 12 марта, в Хвалинском районе Саратовской области, россия, произошло масштабное ДТП с участием 20 автомобилей. Известно о 13 погибших, среди них трое детей.

Известно, что в результате гололеда на федеральной трассе Р-228 произошло массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей, всего 21 автомобиль. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB