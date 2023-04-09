В рф погибла актриса озвучивания Елена Шульман

Актриса дубляжа Елена Шульман. Фото: Film.ru

В результате ДТП на остановке автобус сбил актрису дубляжа и озвучки Елену Шульман, которая скончалась в возрасте 53 лет. Елене Шульман исполнилось бы 10 апреля 54 года.

Об єтом сообщил коллега погибшей актрисы Дмитрий Череватенко.

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За свою карьеру Шульман озвучила более 700 фильмов, став известной благодаря работе над переводом и дубляжем на русский язык. Ее голос звучит в таких проектах, как "Человек-паук", "В поисках Немо", "Казино 'Рояль'", "Черное зеркало", "Паразиты", "13 причин почему", "Гравити Фолз", "Тайна Коко", "По ту сторону изгороди" и других. Она также озвучивала персонажей в видеоиграх, таких как Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 и Dota 2.

Смерть Елены Шульман является большой потерей для российской индустрии озвучивания, которая остается одним из наиболее востребованных видов деятельности в культурной сфере.

Напомним, что 12 марта, в Хвалинском районе Саратовской области, россия, произошло масштабное ДТП с участием 20 автомобилей. Известно о 13 погибших, среди них трое детей.

Известно, что в результате гололеда на федеральной трассе Р-228 произошло массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей, всего 21 автомобиль.