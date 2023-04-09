До Рівного ускладнений рух транспорту

На трасі Київ-Чоп сталась ДТП: в поліції розповіли, як обʼїхати
На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП.
Про це повідомляє в Telegram Патрульна поліція України.
У поліції повідомляють, через аварію рух транспорту в напрямку міста Рівне ускладнений.
Патрульні наразі забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Рух об'їзною Житомира здійснюється у напрямку міста Рівне, через Житомир організованорух транспорту в напрямку міста Києва.
У поліції простять водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Також неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а найголовніше — берегти життя.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на зупинці автобус збив актрису дубляжу та озвучки Олену Шульман. Її голос звучить у таких проєктах, як "Людина-павук", "У пошуках Немо", "Казино "Рояль", "Чорне дзеркало", "Паразити", "13 причин чому", "Гравіті Фолз", "Таємниця Коко" ", "По той бік огорожі" та інших. Вона також озвучувала персонажів у відеоіграх, таких як Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 та Dota 2.