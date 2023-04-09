До Рівного ускладнений рух транспорту

На автошляху Київ — Чоп сталася ДТП. Фото: Патрульна поліція України

На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП.

Про це повідомляє в Telegram Патрульна поліція України.

Читайте також:

У поліції повідомляють, через аварію рух транспорту в напрямку міста Рівне ускладнений.

Патрульні наразі забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Рух об'їзною Житомира здійснюється у напрямку міста Рівне, через Житомир організованорух транспорту в напрямку міста Києва.

У поліції простять водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Також неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а найголовніше — берегти життя.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на зупинці автобус збив актрису дубляжу та озвучки Олену Шульман. Її голос звучить у таких проєктах, як "Людина-павук", "У пошуках Немо", "Казино "Рояль", "Чорне дзеркало", "Паразити", "13 причин чому", "Гравіті Фолз", "Таємниця Коко" ", "По той бік огорожі" та інших. Вона також озвучувала персонажів у відеоіграх, таких як Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 та Dota 2.