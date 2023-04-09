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На трасі Київ-Чоп сталась ДТП: в поліції розповіли, як обʼїхати

9 квітня 2023 22:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До Рівного ускладнений рух транспорту
На автошляху Київ — Чоп сталася ДТП. Фото: Патрульна поліція України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП

Про це повідомляє в Telegram Патрульна поліція України

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У поліції повідомляють, через аварію рух транспорту в напрямку міста Рівне ускладнений. 

Патрульні наразі забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Рух об'їзною Житомира здійснюється у напрямку міста Рівне, через  Житомир організованорух транспорту в напрямку міста Києва.

 

У поліції простять водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Також неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а найголовніше — берегти життя. 

Нагадаємо, внаслідок ДТП на зупинці автобус збив актрису дубляжу та озвучки Олену Шульман. Її голос звучить у таких проєктах, як "Людина-павук", "У пошуках Немо", "Казино "Рояль", "Чорне дзеркало", "Паразити", "13 причин чому", "Гравіті Фолз", "Таємниця Коко" ", "По той бік огорожі" та інших. Вона також озвучувала персонажів у відеоіграх, таких як Apex Legends, League of Legends, Cyberpunk 2077 та Dota 2.

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