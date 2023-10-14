Чудом избежал столкновения: видео погони полиции за пьяным водителем в Днепре
Вечером 12 октября в Днепре произошла авария. Известно, что водитель в нетрезвом состоянии нарушил ПДД и пытался скрыться от полицейских, но не справился с управлением и влетел в забор.
Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
ДТП в Днепре
Известно, что ДТП произошло на проспекте Гагарина.
Водитель автомобиля Audi нарушил правила дорожного движения и по требованию сотрудников полиции не остановился. Пытаясь скрыться, фигурант не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в забор.
В результате обломки повредили еще один проезжавший мимо автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.
Приехав на место происшествия, правоохранители обнаружили у водителя признаки опьянения.
"Рядом стояла бутылка водки. Мужчина сказал, что употреблял алкоголь уже после аварии", — говорится в сообщении.
В конце концов мужчину ждет суд.
Напомним, во Львовской области полицейские задержали нетрезвого водителя, из-за которого погибла девятнадцатилетняя девушка. Погибшая находилась на капоте автомобиля ВАЗ-2102, которым управлял ее односельчанин. Во время движения она не удержалась и упала на проезжую часть, получив смертельные травмы.
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