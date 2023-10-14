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Чудом избежал столкновения: видео погони полиции за пьяным водителем в Днепре

14 октября 2023 14:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Чудом избежал столкновения: видео погони полиции за пьяным водителем в Днепре
Полиция догоняет водителя в Днепре. Фото: кадр с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 12 октября в Днепре произошла авария. Известно, что водитель в нетрезвом состоянии нарушил ПДД и пытался скрыться от полицейских, но не справился с управлением и влетел в забор.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

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Известно, что ДТП произошло на проспекте Гагарина.

Водитель автомобиля Audi нарушил правила дорожного движения и по требованию сотрудников полиции не остановился. Пытаясь скрыться, фигурант не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в забор.

В результате обломки повредили еще один проезжавший мимо автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Приехав на место происшествия, правоохранители обнаружили у водителя признаки опьянения.

"Рядом стояла бутылка водки. Мужчина сказал, что употреблял алкоголь уже после аварии", — говорится в сообщении.

В конце концов мужчину ждет суд.

ДТП в Днепре
Последствия ДТП в Днепре. Фото: Патрульная полиция

Напомним, во Львовской области полицейские задержали нетрезвого водителя, из-за которого погибла девятнадцатилетняя девушка. Погибшая находилась на капоте автомобиля ВАЗ-2102, которым управлял ее односельчанин. Во время движения она не удержалась и упала на проезжую часть, получив смертельные травмы.

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