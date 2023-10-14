Дивом уникнув зіткнення: відео погоні поліції за п'яним водієм у Дніпрі
Увечері 12 жовтня у Дніпрі сталася аварія. Відомо, що водій у нетверезому стані порушив ПДР та намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням та влетів у паркан.
Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.
ДТП у Дніпрі
Відомо, що ДТП сталася на проспекті Гагаріна.
Водій автомобіля Audi порушив правила дорожнього руху та на вимогу працівників поліції не зупинився. Намагаючись втекти, фігурант не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та врізався у паркан.
Внаслідок цього уламки пошкодили ще один автомобіль, який проїжджав повз. На щастя, минулося без постраждалих.
Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили у водія ознаки сп'яніння.
"Поруч стояла пляшка горілки. Чоловік сказав, що вживав алкоголь уже після аварії", — йдеться у повідомленні.
Зрештою, на чоловіка чекає суд.
Нагадаємо, на Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, через якого загинула дев’ятнадцятирічна дівчина. Загибла перебувала на капоті автомобіля ВАЗ-2102, яким керував її односельчанин. Під час руху вона не втрималась та впала на проїзну частину, отримавши смертельні травми.
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