Дивом уникнув зіткнення: відео погоні поліції за п'яним водієм у Дніпрі

Поліція наздоганяє водія у Дніпрі. Фото: кадр із відео

Увечері 12 жовтня у Дніпрі сталася аварія. Відомо, що водій у нетверезому стані порушив ПДР та намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням та влетів у паркан.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

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Відомо, що ДТП сталася на проспекті Гагаріна.

Водій автомобіля Audi порушив правила дорожнього руху та на вимогу працівників поліції не зупинився. Намагаючись втекти, фігурант не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та врізався у паркан.

Внаслідок цього уламки пошкодили ще один автомобіль, який проїжджав повз. На щастя, минулося без постраждалих.

Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили у водія ознаки сп'яніння.

"Поруч стояла пляшка горілки. Чоловік сказав, що вживав алкоголь уже після аварії", — йдеться у повідомленні.

Зрештою, на чоловіка чекає суд.

Наслідки ДТП у Дніпрі. Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, через якого загинула дев’ятнадцятирічна дівчина. Загибла перебувала на капоті автомобіля ВАЗ-2102, яким керував її односельчанин. Під час руху вона не втрималась та впала на проїзну частину, отримавши смертельні травми.