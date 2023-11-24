ДТП с участием Ступки — актера приговорили к ограничению свободы

Актер Остап Ступка в зале суда. Фото: из соцсетей

Сегодня Голосеевский районный суд Киева приговорил актера Остапа Ступку к ограничению свободы на три года с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет. Его обвиняют в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой пострадал человек.

Об этом сообщает СТРАНА.UA.

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Как известно, сегодня, 24 ноября, Голосеевский районный суд Киева приговорил Остапа Ступку к ограничению свободы на три года с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет.

На фото из зала суда видно, что актер был вместе со своим адвокатом, равно как и пострадавший в ДТП. Заседание длилось два дня. И после провозглашения приговора Ступка заявил, что сожалеет о совершенном и полностью возместил ущерб потерпевшему в ДТП, а также попросил смягчить ему наказание: снять штраф и лишить водительских прав на 5 лет вместо 3 лет лишения свободы.

Что известно о ДТП

Как известно, ДТП с участием актера произошло 4 апреля в Киеве. Тогда Остап Ступка на своем автомобиле задел легковушку, в которой находился 39-летний мужчина. Потерпевший получил значительные травмы, а виновника аварии задержали и поместили в СИЗО.

Последствия ДТП с участием Остапа Ступки. Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram

Уже 6 апреля актеру избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей до 5 июня. Однако после завершения этого решения ему продлили ночной домашний арест до 5 июля в рамках досудебного расследования.

В июле расследование обстоятельств апрельского ДТП завершилось. Обвинения в отношении Остапа Ступки были направлены в Голосеевский райсуд Киева.

А вчера, 23 ноября, в начале судебного заседания в Голосеевском районном суде Ступка просил не отправлять его за решетку. Он уточнил, что полностью и досрочно выполнил условия договора, заключенного с потерпевшим.

Напомним, недавно Остап Ступка прокомментировал обвинение потерпевшего в "пьяном" ДТП.

Ранее стало известно, уволили ли Остапа Ступку из театра после "пьяного" ДТП в столице.