ДТП за участі Ступки — актора засудили до обмеження волі

Актор Остап Ступка в залі суду. Фото: із соцмереж

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва засудив актора Остапа Ступку до обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Його звинувачують у вчиненні аварії у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої постраждала людина.

Про це повідомляє СТРАНА.UA.

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Як відомо, сьогодні, 24 листопада, Голосіївський районний суд Києва засудив Остапа Ступку до обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років.

На фото із залу суду видно, що актор був разом зі своїм адвокатом, так само як і потерпілий в ДТП. Засідання тривало аж два дні. І після проголошення вироку Ступка заявив, що шкодує про скоєне і що повністю відшкодував збитки потерпілому в ДТП, а також попросив пом'якшити йому покарання: зняти штраф і позбавити прав водія на 5 років замість 3 років позбавлення волі.

Що відомо про ДТП

Як відомо, ДТП за участю актора трапилася 4 квітня у Києві. Тоді Остап Ступка на своєму авто зачепив легковик, у якому перебував 39-річний чоловік. Потерпілий отримав значні травми, а винуватця аварії затримали і помістили до СІЗО.

Наслідки ДТП за участю Остапа Ступки. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Вже 6 квітня актору обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою до 5 червня. Проте після завершення цього рішення йому продовжили нічний домашній арешт до 5 липня у межах досудового розслідування.

У липні розслідування обставин квітневої ДТП завершилось. Обвинувачення стосовно Остапа Ступки були скеровані до Голосіївського райсуду Києва.

А вчора, 23 листопада, на початку судового засідання у Голосіївському районному суді Ступка просив не відправляти його за ґрати. Він уточнив, що повністю і достроково виконав умови договору, який уклав із потерпілим.

Нагадаємо, нещодавно Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП.

Раніше стало відомо, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці.