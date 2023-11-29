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Диктатора КНДР Ким Чен Ина пытались отравить радиоактивными токсинами

29 ноября 2023 14:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Диктатора КНДР Ким Чен Ина пытались отравить радиоактивными токсинами
Ким Чен Ын со своей женой и приближенными. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Северная Корея обвинила американских и южнокорейских агентов в сговоре с целью ликвидации диктатора Ким Чен Ина . Там заявили, что ликвидация должна была состояться с помощью радиоактивных токсинов, якобы изготовленных Центральным разведывательным управлением.

Об этом сообщает The Sun.

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Покушение на Ким Чен Ина

Покушение, о котором идет речь, якобы произошло после того, как директор ЦРУ Майк Помпео тайно встретился с лидером Северной Кореи в Пхеньяне за два месяца до саммита Ким Чен Ина и Дональда Трампа в 2018 году.

Ким поздравил Помпео словами: "Господин директор, я не думал, что вы прибудете. Я знаю, что вы пытались меня убить".

Помпео в шутку ответил: "Господин Голова, я все еще пытаюсь вас убить".

Ким
Ким Чен Ын и директор ЦРУ Майк Помпео. Фото: Rex

Как должно было пройти покушение

Генеральный план, по мнению северокорейских спецслужб, должен повторить убийство Кимом своего сводного брата с помощью нервно-паралитического вещества пятнадцатью месяцами ранее.

Инсайдер обнаружил, что заговорщики планировали распространять USB-накопители и карты памяти, чтобы распространить информацию о перевороте, объявив, что "верховный лидер" устранен и убит.

Известно, что заговор продвинулся до точки, когда тесный круг был готов убить Ким Чен Ина. Считалось, что одним из заговорщиков был высокопоставленный чиновник во властной элите со времен правления умершего в 2011 году Ким Чен Ира.

В мае 2017 г. государственные СМИ Северной Кореи Uriminzokkiri опубликовали в Интернете 23-минутное видео, которое сообщало, что заговорщиков задержали.

В заявлении Корейского центрального информационного агентства, главного пропагандистского рупора режима, также утверждалось, что оно сорвало поддерживаемую США попытку свергнуть Кима Чен Ина в мае 2017 года.

Ранее мы сообщали, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии со спутника-шпиона, запечатлевшего "подробные" изображения Белого дома, Пентагона и американских атомных авианосцев. Спутник также сделал фотографии военно-морской базы США, верфи и аэродрома в Виргинии.

Напомним, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии со спутника-шпиона, который зафиксировал военные базы США, расположенные в разных городах, а также в столице Сеул Южной Кореи. Речь идет о таких городах, как Мокпо, Кунсан, Пхентек и Осан.

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