Диктатора КНДР Кім Чен Ина намагалися отруїти радіоактивними токсинами

Кім Чен Ин зі своєю дружиною і наближеними. Фото: Reuters

Північна Корея звинуватила американських і південнокорейських агентів у змові з метою ліквідації диктатора Кім Чен Ина. Там заявили, що ліквідація мала відбутися за допомогою радіоактивних токсинів, нібито виготовлених Центральним розвідувальним управлінням.

Про це повідомляє The Sun.

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Замах на Кім Чен Ина

Замах, про який йдеться, нібито стався після того, як директор ЦРУ Майк Помпео таємно зустрівся з лідером Північної Кореї в Пхеньяні за два місяці до саміту Кім Чен Ина і Дональда Трампа в 2018 році.

Кім привітав Помпео словами: "Пане директоре, я не думав, що ви з’явитеся. Я знаю, що ви намагалися мене вбити".

Помпео жартома відповів: "Пане Голово, я все ще намагаюся вас убити".

Кім Чен Ин і директор ЦРУ Майк Помпео. Фото: Rex

Як мав пройти замах

Генеральний план, на думку північнокорейських спецслужб, мав би повторити вбивство Кімом свого зведеного брата за допомогою нервово-паралітичної речовини п'ятнадцятьма місяцями раніше.

Інсайдер виявив, що змовники планували поширювати USB-накопичувачі та карти пам’яті, щоб поширити інформацію про переворот, оголосивши, що "верховного лідера" усунено та вбито.

Відомо, що змова просунулася до точки, коли тісне коло було готове вбити Кім Чен Ина. Вважалося, що одним із змовників був високопоставленим чиновник у владній еліті з часів правління Кім Чен Іра, який помер у 2011 році.

У травні 2017 року державні ЗМІ Північної Кореї Uriminzokkiri опублікували в Інтернеті 23-хвилинне відео, яке повідомляло, що змовників затримали.

У заяві Корейського центрального інформаційного агентства, головного пропагандистського рупора режиму, також стверджувалося, що воно зірвало підтримувану США спробу скинути Кіма Чен Ина в травні 2017 року.

Раніше ми повідомляли, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував "детальні" зображення Білого дому, Пентагону та американських атомних авіаносців. Супутник також зробив фотографії військово-морської бази США, верфі та аеродрому у Вірджинії

Нагадуємо, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував військові бази США, що розташовані в різних містах, а також у столиці Південної Кореї Сеулі. Йдеться про такі міста, як Мокпо, Кунсан, Пхьонтек і Осан.