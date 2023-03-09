Предатель, ставший российским наводчиком ради машины, получил 13 лет тюрьмы

Осужденный вступил в ряды оккупационной армии еще в 2014 году

Правоохранители собрали безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, проводившего разведывательно-подрывную деятельность на восточном фронте. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ и Офис генпрокурора.

Что известно об осужденном

Злоумышленником является житель Северодонецка. В начале полномасштабного вторжения он был завербован представителем разведки русских оккупационных войск, воевавшим в составе 2-го армейского корпуса южного военного округа вс рф.

Мужчина воевал в составе оккупационных войск россии с 2014 года.

В начале марта 2022 года вражеский информатор был задержан и взят под стражу.

Сотрудничество с врагом

Как рассказали в прокуратуре, осужденный с первых дней обороны Северодонецка наводил огонь на ВСУ и областной гуманитарный штаб. Прокуроры в суде доказали, что во время подготовки к обороне города мужчина за денежное вознаграждение наводил вражеский огонь на укрепление украинских защитников.

"Он отслеживал на улицах Северодонецка численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ. Эту информацию также искал в соцсетях и телеграмм-каналах, где ее обнародовали пророссийски настроенные подписчики. Цели для поражения делал скриншоты и отправлял через мессенджер. После этого сообщал своему куратору о последствиях "прилетов", — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что предатель передал координаты областного волонтерского штаба. Он сделал метку "штаб терробороны" и сообщил врагу о нахождении в помещении значительного количества украинских военнослужащих.

Для коммуникации с "куратором" агент использовал заранее отработанные анонимные мессенджеры.

Продался за автомобиль

В СБУ рассказали, что за "сотрудничество" захватчики обещали своему агенту автомобиль, который они угнали у местного жителя.

"Впрочем, получить машину злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники СБУ и военные задержали вражеского приспешника в результате спецоперации в марте прошлого года", — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины. Суд назначил ему 10 лет заключения.