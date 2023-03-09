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Кримінал arrow Зрадник, який став російським навідником заради машини, отримав 13 років в'язниці arrow

Зрадник, який став російським навідником заради машини, отримав 13 років в'язниці

9 березня 2023 17:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Засуджений вступив до лав окупаційної армії ще у 2014 році
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті. Суд призначив йому 13 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ та Офіс генпрокурора

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Що відомо про засудженого

Зловмисником є мешканець Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу зс рф.

Чоловік воював у складі окупаційних військ рф з 2014 року. 

На початку березня 2022 року ворожого інформатора було затримано та взято під варту.

Співпраця з ворогом

Як розповіли у прокуратурі, засуджений з перших днів оборони Сєвєродонецька наводив вогонь на ЗСУ та обласний гуманітарний штаб. Прокурори у суді довели, що під час підготовки до оборони міста чоловік за грошову винагороду наводив ворожий вогонь на укріплення українських захисників.

"Він відстежував на вулицях Сєвєродонецька чисельність та маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, місця зосередження бойової техніки та озброєння ЗСУ. Цю інформацію також шукав у соцмережах та телеграм-каналах, де її оприлюднювали проросійськи налаштовані підписники. Цілі для ураження позначав на гугл-картах, робив скріншоти та відправляв через месенджер. Після цього повідомляв свого куратора про наслідки прильотів", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці задокументували, що зрадник передав координати обласного волонтерського штабу. Він зробив мітку "штаб тероборони" та повідомив ворогу про перебування у приміщенні значної кількості українських військовослужбовців.

Для комунікації з "куратором" агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.

Затримання зрадника Сєвєродонецьк

Затримання зрадника Сєвєродонецьк

Затримання зрадника Сєвєродонецьк

Затримання зрадника Сєвєродонецьк

Продався за автомобіль

В СБУ розповіли, що за "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.

"Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року", — йдеться у повідомленні. 

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та засудив до 13 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Суд призначив йому 10 років ув’язнення.

 

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