"Золотые" куртки для ВСУ: журналисты обнаружили причастность нардепа к сделке на закупках

Нардеп от "Слуги народа" Геннадий Касай. Фото: facebook.com/genadiy.kasay

Журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Об этом говорится в расследовании " Украинской правды ".

Читайте также:

Скандал с закупкой для ВСУ

В расследовании говорится, что одним из владельцев турецкой компании, получившей 30 миллионов долларов от Минобороны, и от которой ведомство получило летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости, был племянник народного депутата президентской фракции "Слуга народа" Геннадия Касая. Он входит в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.

Журналисты рассказали, что поставщиком курток для украинских военных была турецкая компания Vector avia. Она получила от Минобороны десятки миллионов долларов.

"Украинские правоохранители, оказывается, заинтересовались куртками еще в октябре 2022 года. Тогда в Украину из Турции направлялась другая партия заказа. И тогда же украинские таможенники обратили внимание на противоречивый факт. По документам из Турции в Молдову одежда выехала по одной цене, а из Молдовы в Украину заехал уже в несколько раз выше" , - говорит журналист "Украинской правды".

Турецкая компания зарегистрирована в Стамбуле. Действующим директором и владельцем Роман Плетнев. В расследовании говорится, что до февраля этого года вторым владельцем компании был 26-летний Александр Павлович Касай - племянник нардепа "Слуги народа".

"До избрания в парламент Геннадий Касай был директором дворца спорта "Юность" компании "Мотор Сич", ныне подозреваемого в госизмене Вячеслава Богуслаева. Брат нардепа и отец гандболиста-бизнесмена много лет также работал у Богуслаева. А сам экссовладелец поставщика курток также недавно был гандболистом клуба "Мотор" того же Богуслаева" , — добавил журналист.

Напомним, Минобороны Украины заключило контракт с турецкой компанией на закупку зимней одежды для военных осенью 2022 года. Журналисты провели расследование, в ходе которого обнаружили, что куртки из "камуфляжных" стали "зимними" и подорожали втрое.

Также мы писали, что компании, ранее поставлявшие продукты питания для ВСУ по завышенным ценам , теперь работают под другими вывесками. Такая схема у них существует уже около 30 лет.