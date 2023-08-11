МОУ закупило куртки для ЗСУ, які втричі подорожчали під час доставки: розслідування

Українські військові в шерензі. Фото: google.com

Міноборони України уклало контракт із турецькою компанією на закупівлю зимового одягу для військових восени 2022 року. Журналісти провели розслідування, в ході якого виявили, що куртки з "камуфляжних" стали "зимовими" та подорожчали втричі.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов у Facebook.

Читайте також:

Із літнього — в зимовий одяг

Журналіст Юрій Ніколов розповів, що перед відправленням одягу для ЗСУ з Туреччини в Україну в грудні 2022 року він важив і коштував як літній. Форма називалася просто "камуфляжна". Однак в останньому документі було зазначено, що одяг зимовий. Відповідно змінилася й ціна — не 142 тисячі доларів, а 421 тисяча доларів.

"Загальна ж ціна питання з мутацією турецького г*мна — пів мільярда гривень. При цьому курточки з поставок для МО — вже на OLX", — розповів Ніколов.

Що ж таки замовило Міноборони

В розслідуванні ZN.UA йдеться про те, що ще літом 2022 року порушили питання щодо невчасної закупівлі одягу Міністерством оборони для військових ЗСУ. Тож іще тоді з'явилися підозри, що це все не просто так, які себе виправдали.

"Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. За даними патріотично налаштованих офіцерів з митного фронту України, ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.", — повідомляє видання.

Зазначається, що для зимового одягу така ціна прийнятна. Турецькі куртки були по 85 дол, однак інший постачальник з Болгарії доставляв куртки з Китаю за 95 дол. Але з Туреччини їхали не зимові, а ймовірно літні куртки чи куртки з поганої тканини.

За даними видання, середня вага китайських курток — 2 кг, турецьких — 1,1 кг, що вказує на відмінність "між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою".

Документи на поставку одягу

"У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку", — йдеться в матеріалі ZN.UA.

Документи на поставку одягу. Фото: ZN.UA

Документи на поставку одягу. Фото: ZN.UA

Документи на поставку одягу. Фото: ZN.UA

Документи на поставку одягу. Фото: ZN.UA

Документи на поставку одягу. Фото: ZN.UA

Прибуток залишилася в компанії Vector avia hava araçlari, власником якої є українець Роман Плетньов із Запоріжжя.

Що трапилося з куртками

У судовому реєстрі фігурує кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням".

А зимовий одяг, доставлений в Україну під договором №VV2022-М1708, вартістю 27 500 доларів за партію на момент перетину кордону в Молдові, при в'їзді до України коштував вже 367 500 доларів. Крім того, куртки з цієї партії вже продаються на OLX.

Курток для військових в продажі на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, що співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов’язані з народним депутатом України. Посадовець за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.