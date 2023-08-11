МОУ закупило куртки для ВСУ, которые втрое подорожали при доставке: расследование

Украинские военные в шеренге. Фото: google.com

Минобороны Украины заключило контракт с турецкой компанией на закупку зимней одежды для военных осенью 2022 года. Журналисты провели расследование, в ходе которого обнаружили, что куртки из "камуфляжных" стали "зимними" и подорожали втрое.

Об этом сообщил журналист Юрий Николов в Facebook.

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С летней — в зимнюю одежду

Журналист Юрий Николов рассказал, что перед отправкой одежды для ВСУ из Турции в Украину в декабре 2022 года он весил и стоил как летний. Форма называлась просто "камуфляжная". Однако в последнем документе было указано, что одежда зимняя. Соответственно изменилась и цена — не 142 тысячи долларов, а 421 тысяча долларов.

"Общая же цена вопроса с мутацией турецкого г*мна — полмиллиарда гривен. При этом курточки по поставкам для МО — уже на OLX", — рассказал Николов.

Что же заказало Минобороны

В расследовании ZN.UA говорится, что еще летом 2022 года подняли вопрос о несвоевременной закупке одежды Министерством обороны для военных ВСУ. Поэтому тогда появились подозрения, что это все не просто так, которые себя оправдали.

"Минобороны с приближением холодов заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды. По данным патриотически настроенных офицеров с таможенного фронта Украины, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн. курток. и 202 тыс. штанов на 13 млн долл.", — сообщает издание.

Указывается, что для зимней одежды такая цена приемлема. Турецкие куртки были по 85 дол., однако другой поставщик из Болгарии доставлял куртки из Китая за 95 дол. Но из Турции ехали не зимние, а вероятно, летние куртки или куртки из плохой ткани.

По данным издания, средний вес китайских курток — 2 кг, турецких — 1,1 кг, что указывает на отличие "между летним жакетиком и зимней теплой курткой".

Документы на поставку одежды

"В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Здесь прекрасно видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. Дорогой между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку", — говорится в материале ZN.UA.

Документы по поставке одежды. Фото: ZN.UA

Документы по поставке одежды. Фото: ZN.UA

Документы по поставке одежды. Фото: ZN.UA

Документы по поставке одежды. Фото: ZN.UA

Документы по поставке одежды. Фото: ZN.UA

Прибыль осталась у компании Vector avia hava araçlari, владельцем которой является украинец Роман Плетнев из Запорожья.

Что случилось с куртками

В судебном реестре фигурирует уголовное производство по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и брюки ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению".

А зимняя одежда, доставленная в Украину под договором №VV2022-М1708, стоимостью 27 500 долларов за партию на момент пересечения границы в Молдове, при въезде в Украину стоила уже 367 500 долларов. Кроме того, куртки из этой партии уже продаются на OLX.

Продажа курток для военных в OLX. Фото: скриншот

Напомним, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности обнаружили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.