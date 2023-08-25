"Золоті" куртки для ЗСУ: журналісти виявили причетність нардепа до оборудки на закупівлях

Нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай. Фото: facebook.com/genadiy.kasay

Журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

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У розслідуванні йдеться, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міноборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу" Геннадія Касая. Він входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Журналісти розповіли, що постачальником курток для українських військових була турецька компанія Vector avia. Вона отримала від Міноборони десятки мільйонів доларів.

"Українські правоохоронці, виявляється, зацікавилися куртками ще у жовтні 2022. Тоді в Україну з Туреччини прямувала інша партія замовлення. І тоді ж українські митники звернули увагу на суперечливий факт. За документами з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови в Україну заїхав вже за в кілька разів вищою", — каже журналіст "Української правди".

Турецька компанія зареєстрована в Стамбулі. Чинним директором та власником є Роман Плетньов. У розслідуванні йдеться, що до лютого цього року другим власником компанії був 26-річний Олександр Павлович Касай — племінник нардепа "Слуги народу".

"До обрання у парламент Геннадій Касай був директором палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", нині підозрюваного у держзраді В'ячеслава Богуслаєва. Брат нардепа і батько гандболіста-бізнесмена багато років також працював у Богуслаєва. А сам ексспіввласник постачальника курток для ЗСУ також донедавна був гандболістом клубу "Мотор" того ж таки Богуслаєва", — додав журналіст.

Нагадаємо, Міноборони України уклало контракт із турецькою компанією на закупівлю зимового одягу для військових восени 2022 року. Журналісти провели розслідування, в ході якого виявили, що куртки з "камуфляжних" стали "зимовими" та подорожчали втричі.

Також ми писали, що компанії, які раніше постачали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами, відтепер працюють під іншими вивісками. Така схема у них існує вже близько 30 років.