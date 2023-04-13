Нашли возможного "сливателя" секретных документов Пентагона: что известно
Нашли возможного "сливателя" секретных документов Пентагона. Им может быть молодой служащий министерства обороны США.
Об этом информирует The Washington Post.
"Сливатель" секретных документов Пентагона
Как отмечается, секретные документы Пентагона мог слить молодой служащий одной из военных баз, считающий, что правительство "скрывает от народа правду".
На платформе обмена мгновенными сообщениями Discord пользователь с псевдонимом OG стал размещать данные в закрытой группе для геймеров. Сообщения были заполнены шифрами, пометками, аббревиатурами и странными стенограммами, сообщили пользователи. Однако тот, кто их публиковал, начал разъяснять некоторые термины, намекая на то, что это секретные документы.
OG распространял данные в течение всей зимы и марта, но после того, как они стали доступными за пределами сообщества Discord, прекратил это делать. В настоящее время OG скрывается и ожидает, как будет развиваться расследование Пентагона. Хотя он и обеспокоен тем, что его ищут, в то же время, по информации издания, OG полностью осознавал собственные действия.
Напомним, что компания Discord заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки секретных документов Пентагона.