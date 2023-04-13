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Нашли возможного "сливателя" секретных документов Пентагона: что известно

13 апреля 2023 10:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Нашли возможного "сливателя" секретных документов Пентагона: что известно
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Нашли возможного "сливателя" секретных документов Пентагона. Им может быть молодой служащий министерства обороны США.

Об этом информирует The Washington Post.

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Как отмечается, секретные документы Пентагона мог слить молодой служащий одной из военных баз, считающий, что правительство "скрывает от народа правду".

На платформе обмена мгновенными сообщениями Discord пользователь с псевдонимом OG стал размещать данные в закрытой группе для геймеров. Сообщения были заполнены шифрами, пометками, аббревиатурами и странными стенограммами, сообщили пользователи. Однако тот, кто их публиковал, начал разъяснять некоторые термины, намекая на то, что это секретные документы.

OG распространял данные в течение всей зимы и марта, но после того, как они стали доступными за пределами сообщества Discord, прекратил это делать. В настоящее время OG скрывается и ожидает, как будет развиваться расследование Пентагона. Хотя он и обеспокоен тем, что его ищут, в то же время, по информации издания, OG полностью осознавал собственные действия.

Напомним, что компания Discord заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки секретных документов Пентагона.

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