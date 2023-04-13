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Discord співпрацює з США щодо розслідування витоку документів Пентагону

13 квітня 2023 09:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Discord співпрацює з США щодо розслідування витоку документів Пентагону
Міністерство оборони США Пентагон. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Платформа обміну миттєвими повідомленнями Discord заявила, що співпрацює з правоохоронними органами США у розслідуванні витоку секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє Reuters.

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"Що стосується очевидного витоку секретних матеріалів, ми співпрацюємо з правоохоронними органами. Оскільки розслідування все ще триває, наразі ми не можемо дати подальших коментарів", — йдеться в заяві компанії Discord.

Заява прозвучала в той момент, коли продовжують виникати питання щодо того, хто злив секретні документи, чи є вони справжніми та чи достовірні оцінки розвідки в них.

Нагадаємо, що з таємних документів розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, журналісти дізналися, що повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, що триватиме "далеко після 2023 року".

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