Discord сотрудничает с США по расследованию утечки документов Пентагона

Министерство обороны США Пентагон. Фото: google.com

Платформа обмена мгновенными сообщениями Discord заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает Reuters.

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"Что касается очевидной утечки секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Поскольку расследование все еще продолжается, пока мы не можем дать дальнейших комментариев", — говорится в заявлении компании Discord.

Заявление прозвучало в тот момент, когда продолжают возникать вопросы о том, кто слив секретные документы, являются ли они подлинными и достоверны ли оценки разведки в них.

Напомним, что из якобы попавших в интернет тайных документов разведывательного управления Министерства обороны США журналисты узнали, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".