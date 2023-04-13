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Discord сотрудничает с США по расследованию утечки документов Пентагона

13 апреля 2023 09:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Discord сотрудничает с США по расследованию утечки документов Пентагона
Министерство обороны США Пентагон. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Платформа обмена мгновенными сообщениями Discord заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает Reuters.

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"Что касается очевидной утечки секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Поскольку расследование все еще продолжается, пока мы не можем дать дальнейших комментариев", — говорится в заявлении компании Discord.

Заявление прозвучало в тот момент, когда продолжают возникать вопросы о том, кто слив секретные документы, являются ли они подлинными и достоверны ли оценки разведки в них.

Напомним, что из якобы попавших в интернет тайных документов разведывательного управления Министерства обороны США журналисты узнали, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".

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