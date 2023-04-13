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Знайшли можливого "зливача" секретних документів Пентагону: що відомо

13 квітня 2023 10:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Знайшли можливого "зливача" секретних документів Пентагону: що відомо
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Знайшли можливого "зливача" секретних документів Пентагону. Ним може бути молодий службовець міністерства оборони США. 

Про це інформує The Washington Post.

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Як зазначається, секретні документи Пентагона міг злити молодий службовець однієї з військових баз, який вважає, що уряд "приховує від народу правду".

На платформі обміну миттєвими повідомленнями Discord користувач із псевдонімом OG почав розміщувати дані в закритій групі для геймерів. Повідомлення були заповнені шифрами, позначками, абревіатурами і дивними стенограмами, повідомили користувачі. Однак той, хто їх публікував, почав роз’яснювати деякі терміни, натякаючи на те, що це секретні документи.

OG поширював дані протягом усієї зими та частини березня, але після того, як вони стали доступними за межами спільноти Discord, припинив це робити. Наразі OG переховується і очікує, як розвиватиметься розслідування Пентагону. Хоч він і занепокоєний тим, що його шукають, водночас, за інформацією видання, OG цілком усвідомлював власні дії.

Нагадаємо, що компанія Discord заявила, що співпрацює з правоохоронними органами США у розслідуванні витоку секретних документів Пентагону.

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