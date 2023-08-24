Заставлял солдат строить себе дом: во Львовской области военнослужащему сообщили о подозрении

Правоохранители задержали подполковника. Фото: Офис Генпрокурора

Во Львовской области заместителю командира одной из воинских частей сообщили о подозрении. Он, пользуясь служебными полномочиями, заставлял подчиненных строить себе дом.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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По предварительным данным, подполковник использовал свое служебное положение в личных целях. На постоянной основе он привлекал солдат воинской части для строительства собственного частного дома в Яворивском районе Львовской области.

Во время исполнения такого рода обязанностей правоохранители заметили на месте семеро военных.

Подполковник был задержан

Следовательно, подозреваемого задержали и провели обыски. В ходе этого прокуроры нашли строительное оборудование, документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность военного. Кроме того, были найдены мобильные телефоны, 14 600 долларов и 1300 евро наличными.

Суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также он отстранен от занимаемой должности.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Офис Генпрокурора

Найдены наличные во время обысков. Фото: Офис Генпрокурора 1/3 _ 3

Напомним, в Днепропетровской области задержан командир подразделения, похитивший военное имущество на полмиллиона гривен. Ему объявлено подозрение.

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