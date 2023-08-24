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Змушував солдатів будувати собі будинок: на Львівщині військовослужбовцю повідомили про підозру

24 серпня 2023 17:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Змушував солдатів будувати собі будинок: на Львівщині військовослужбовцю повідомили про підозру
Правоохоронці затримали підполковника. Фото: Офіс Генпрокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині заступнику командира однієї з військових частин повідомили про підозру. Він, користуючись службовими повноваженнями, змушував підлеглих будувати собі будинок. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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Деталі справи

За попередньою інформацією, підполковник використав своє службове становище в особистих цілях. На постійній основі він залучав солдатів військової частини до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі на Львівщині.

Під час виконання такого роду обов'язків правоохоронці виявили на місці семеро військових. 

Підполковника затримали

Відтак, підозрюваного затримали та провели обшуки. Під час цього прокурори виявили будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового. Окрім цього, було знайдено мобільні телефони, 14 600 доларів та 1300 євро готівкою.

Суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Також його відсторонено від займаної посади.

  • Правоохоронці на місці подій. Фото: Офіс Генпрокурора
  • Правоохоронці на місці подій. Фото: Офіс Генпрокурора
  • Знайдена готівка під час обшуків. Фото: Офіс Генпрокурора
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Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали командира підрозділу, який викрав військове майно на пів мільйона гривень. Йому оголошено підозру. 

Також ми писали, що на Вінниччині викрили начальника військкомату на одержанні хабаря. Зокрема, за свої послуги він намагався отримати дві тисячі доларів.

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