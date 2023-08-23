Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Дніпропетровській області затримали командира підрозділу, який викрав військове майно arrow

У Дніпропетровській області затримали командира підрозділу, який викрав військове майно

23 серпня 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській області затримали командира підрозділу, який викрав військове майно
Правоохоронець та затриманий командир підрозділу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області затримали командира підрозділу, який викрав військове майно на півмільйона гривень. Йому оголошено підозру. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Затримання командира військового підрозділу

"За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону командиру одного з підрозділів військової частини повідомлено про підозру у викраденні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме:

  • чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення;
  • два квадрокоптери.

Загальна сума майна 500 тисяч гривень. 

Фігурант здав комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та квадрокоптери в ломбарди на території Дніпропетровської області. Отриманими коштами він розпорядився на власний розсуд.

"Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

null
Правоохоронці та затриманий командир підрозділу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, у Тернопільській області Служба безпеки України затримала депутата, який пропонував співробітникам військкомату уникнути ротації на передову за гроші. Йому оголосили підозру.

Також ми писали, що на Вінниччині викрили начальника військкомату на одержанні хабаря. Зокрема, за свої послуги він намагався отримати дві тисячі доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз