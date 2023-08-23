Правоохоронець та затриманий командир підрозділу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Дніпропетровській області затримали командира підрозділу, який викрав військове майно на півмільйона гривень. Йому оголошено підозру.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону командиру одного з підрозділів військової частини повідомлено про підозру у викраденні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме:

чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення;

два квадрокоптери.

Загальна сума майна 500 тисяч гривень.

Фігурант здав комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та квадрокоптери в ломбарди на території Дніпропетровської області. Отриманими коштами він розпорядився на власний розсуд.

"Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий командир підрозділу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, у Тернопільській області Служба безпеки України затримала депутата, який пропонував співробітникам військкомату уникнути ротації на передову за гроші. Йому оголосили підозру.

Також ми писали, що на Вінниччині викрили начальника військкомату на одержанні хабаря. Зокрема, за свої послуги він намагався отримати дві тисячі доларів.