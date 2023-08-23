В Днепропетровской области задержали командира подразделения, который украл военное имущество
В Днепропетровской области задержали командира подразделения, который украл военное имущество на полмиллиона гривен. Ему объявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Задержание командира военного подразделения
"При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона командиру одного из подразделений воинской части уведомлено о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что командир разведывательного взвода похитил вверенное ему военное имущество, а именно:
- четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения;
- два квадрокоптера.
Общая сумма имущества составляет 500 тысяч гривен.
Фигурант сдал комплекты портативных радиостанций специального назначения и квадрокоптеры в ломбарды на территории Днепропетровской области. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.
"В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области Служба безопасности Украины задержала депутат, предлагавшего сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую за деньги. Ему объявили подозрение.
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