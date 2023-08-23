Правоохранитель и задержанный командир подразделения. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Днепропетровской области задержали командира подразделения, который украл военное имущество на полмиллиона гривен. Ему объявлено подозрение.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона командиру одного из подразделений воинской части уведомлено о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что командир разведывательного взвода похитил вверенное ему военное имущество, а именно:

четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения;

два квадрокоптера.

Общая сумма имущества составляет 500 тысяч гривен.

Фигурант сдал комплекты портативных радиостанций специального назначения и квадрокоптеры в ломбарды на территории Днепропетровской области. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

"В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный командир подразделения. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Напомним, в Тернопольской области Служба безопасности Украины задержала депутат, предлагавшего сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую за деньги. Ему объявили подозрение.

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