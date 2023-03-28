Злоумышленников, планировавших серию терактов в Греции, задержали: детали происшествия

В Греции злоумышленники планировали серию терактов

Греческая полиция вместе с Национальной разведывательной службой ликвидировала сеть террористов. Они готовили удары по отдельным целям на территории Греции.

Об этом сообщает In.gr.

Теракт В Греции

Как отмечается, на основе информации, которую собрала разведка, было проведено несколько операций по ликвидации сети террористов. В частности, правоохранители задержали двух иностранцев, которые руководили подготовкой к терактам в стране за рубежом. Их действия могли повлечь за собой гибель невинных людей и подорвать чувство безопасности внутри страны, добавляют журналисты.

Уточняют, что для организации терактов уже выбрали цель, провели разведку местности и составили план. Организаторы искали исполнителей ударов.

Сегодня, 28 марта, против задержанных подозреваемых возбудили уголовное дело.

Напомним, во Львовской области изготовляли некачественные компоненты к оружию, которые попадали на фронт. Отца, сына и двух сообщников будут судить за незаконное производство некачественных компонентов к оружию.