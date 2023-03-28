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На Львівщині виготовляли неякісні компоненти до зброї, які потрапляли на фронт

28 березня 2023 18:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині виготовляли неякісні компоненти до зброї, які потрапляли на фронт
Пристрої для безшумної стрільби продавали фізичним та юридичним особам через інтернет-магазини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області батька, сина та їхніх двох спільників судитимуть за незаконне виробництво неякісних компонентів до зброї.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Батько та син, які є жителями Львова, облаштували приміщення для виробництва глушників до зброї. До роботи залучили ще двох людей і разом продавали глушники під українським брендом. Компоненти постачали і до зони бойових дій. Пристрої для безшумної стрільби продавали фізичним та юридичним особам через інтернет-магазини.

За даними слідства, на сайті вказували хибні характеристики товару. Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.

Організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.

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