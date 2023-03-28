На Львовщине производили некачественные компоненты к оружию, которые попадали на фронт
Во Львовской области отца, сына и их двух подельников будут судить за незаконное производство некачественных компонентов к оружию .
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.
-
Как создать презентацию с помощью ChatGPT: проверенные лайфхаки
-
"Заякорись в Одессе": в городе пройдет ярмарка вакансий
-
"Евровидение-2023" обнародовало культурные проекты на конкурсе: Джамала и украинские соловьи
-
Литва в 2023 году закупит оружие более чем на 750 млн евро
-
Кулеба обрисовал мирный план Украины: подробности
-
Росгвардейца, пытавший украинцев на оккупированной Херсонщине, будут судить в Украине
-
Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"
-
Назван самый дорогой футболист УПЛ
-
Моравецкий анонсировал санкции против Беларуси из-за "ядерного плана"
-
Водительское удостоверение в Украине 2023: сколько стоит и как получить
Отец и сын, являющиеся жителями Львова, обустроили помещение для производства глушителей к оружию. К работе привлекли еще двоих и вместе продавали глушители под украинским брендом. Компоненты поставляли и в зону боевых действий. Устройства для бесшумной стрельбы продавали физическим и юридическим лицам через интернет-магазины.
По данным следствия, на сайте указывали ложные характеристики товара. В дальнейшем глушители попадали на фронт, где их использование в ходе боевых действий ухудшало точность стрельбы и даже приводило к разрыву. На жалобы от покупателей подпольные производители не обращали внимания. Аналогичные жалобы поступали и к официальному изготовителю, который обратился к правоохранителям.
Организатору, соорганизатору и двум сообщникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 177 (Нарушение прав на изобретение, полезная модель, промышленный образец, топография интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.