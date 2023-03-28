На Львовщине производили некачественные компоненты к оружию, которые попадали на фронт

Устройства для бесшумной стрельбы продавали физическим и юридическим лицам через интернет-магазины

Во Львовской области отца, сына и их двух подельников будут судить за незаконное производство некачественных компонентов к оружию .

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Отец и сын, являющиеся жителями Львова, обустроили помещение для производства глушителей к оружию. К работе привлекли еще двоих и вместе продавали глушители под украинским брендом. Компоненты поставляли и в зону боевых действий. Устройства для бесшумной стрельбы продавали физическим и юридическим лицам через интернет-магазины.

По данным следствия, на сайте указывали ложные характеристики товара. В дальнейшем глушители попадали на фронт, где их использование в ходе боевых действий ухудшало точность стрельбы и даже приводило к разрыву. На жалобы от покупателей подпольные производители не обращали внимания. Аналогичные жалобы поступали и к официальному изготовителю, который обратился к правоохранителям.

Организатору, соорганизатору и двум сообщникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 177 (Нарушение прав на изобретение, полезная модель, промышленный образец, топография интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.