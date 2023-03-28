Зловмисників, які планували серію терактів в Греції затримали: деталі події
Грецька поліція разом з Національною розвідувальною службою ліквідувала мережу терористів. Вони готували удари по окремих цілях на території Греції.
Про це повідомляє In.gr.
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Теракт В Греції
Як зазначається, на основі інформації, що зібрала розвідка, було проведено кілька операцій з ліквідації мережі терористів. Зокрема правоохоронці затримали двох іноземців, які керували підготовкою до терактів у країні за кордоном. Їхні дії могли спричинити загибель невинних людей та підірвати почуття безпеки всередині країни, додають журналісти.
Уточнюють, що для організації терактів уже вибрали ціль, провели розвідку місцевості та склали план. Організатори шукали виконавців ударів.
Сьогодні, 28 березня, проти затриманих підозрюваних порушили кримінальну справу.
Нагадаємо, на Львівщині виготовляли неякісні компоненти до зброї, які потрапляли на фронт. Батька, сина та їхніх двох спільників судитимуть за незаконне виробництво неякісних компонентів до зброї.