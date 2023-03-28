Зловмисників, які планували серію терактів в Греції затримали: деталі події

В Греції зловмисники планували серію терактів

Грецька поліція разом з Національною розвідувальною службою ліквідувала мережу терористів. Вони готували удари по окремих цілях на території Греції.

Про це повідомляє In.gr.

Теракт В Греції

Як зазначається, на основі інформації, що зібрала розвідка, було проведено кілька операцій з ліквідації мережі терористів. Зокрема правоохоронці затримали двох іноземців, які керували підготовкою до терактів у країні за кордоном. Їхні дії могли спричинити загибель невинних людей та підірвати почуття безпеки всередині країни, додають журналісти.

Уточнюють, що для організації терактів уже вибрали ціль, провели розвідку місцевості та склали план. Організатори шукали виконавців ударів.

Сьогодні, 28 березня, проти затриманих підозрюваних порушили кримінальну справу.

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