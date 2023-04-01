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Жестокое убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: виновные до сих пор не наказаны

1 апреля 2023 11:01
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Жестокое убийство ребенка
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В 2019 году Кирилла Тлявова убили, пока он играл во дворе со сверстниками. Все четверо подсудимых оказались на свободе.

Об этом информирует Бабель.

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Жестокое убийство Кирилла Тлявова

Александра Тлявова три с половиной года ходит в Переяславский суд, где рассматривают дело об убийстве ее пятилетнего внука Кирилла.

31 мая 2019 года, когда мальчик гулял недалеко от своего дома в Переяславе, ему в голову прилетела пуля. В тот день рядом с мишенями из винтовки стреляли двое местных полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец, несовершеннолетний сын Петровца Станислав и их друг Дмитрий Кривошей.

Всех, кроме Приходько, обвинили в хулиганстве, его — в непреднамеренном убийстве ребенка. Когда в декабре 2019 дело передали в суд, оно начало разваливаться.

Адвокаты подозреваемых отвергали доказательства против своих клиентов, подавали многочисленные дополнительные исследования и допросы.

Все четверо подсудимых оказались на свободе — последним из СИЗО вышел Приходько. Европейский суд по правам человека, куда обратился Приходько, решил, что условия в СИЗО были ненадлежащими, и теперь Украина должна выплатить Приходько девять тысяч евро компенсации. Двадцать третьего марта в Переяславе прошло очередное заседание суда по этому делу.

Пока суд пытается выяснить правду, у родителей покойного Кирилла родилась дочь. Отец и дядя мальчика ушли добровольцами в ВСУ.

Напомним, что Финляндия присоединилась к международным усилиям по привлечению к ответственности российских лидеров, виновных в развязывании войны против Украины. Нападение россии — это грубое нарушение.

Напомним, в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого убили российские оккупанты. Он получил осколочное ранение в голову при обстреле.

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