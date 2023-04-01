Жорстоке вбивство п‘ятирічного Кирила Тлявова: винні досі не покарані

Жорстоке вбивсто дитини

В 2019 році Кирила Тлявова вбили, поки він грався в дворі з однолітками. Всі четверо підсудних опинились на свободі.

Про це інформує Бабель.

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Жорстоке вбивство Кирила Тлявова

Олександра Тлявова три з половиною роки ходить до Переяславського суду, де розглядають справу про вбивство її пʼятирічного онука Кирила.

31 травня 2019 року, коли хлопчик гуляв неподалік свого будинку в Переяславі, йому в голову влучила куля. Того дня поруч по мішенях із гвинтівки стріляли двоє місцевих поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець, неповнолітній син Петровця Станіслав та їхній друг Дмитро Кривошей.

Усіх, окрім Приходька, звинуватили в хуліганстві, його — у ненавмисному вбивстві дитини. Коли в грудні 2019-го справу передали до суду, вона почала розвалюватися.

Адвокати підозрюваних відкидали докази проти своїх клієнтів, подавали численні клопотання про додаткові дослідження і допити.

Всі четверо підсудних опинились на свободі — останнім з СІЗО вийшов Приходько. Європейський суд з прав людини, куди позивався Приходько, вирішив, що умови в СІЗО були неналежними, і тепер Україна має виплатити Приходькові девʼять тисяч євро компенсації. Двадцять третього березня в Переяславі відбулося чергове засідання суду у цій справі.

Поки суд намагається зʼясувати правду, у батьків покійного Кирила народилася донька, батько та дядько хлопчика пішли добровольцями в ЗСУ.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти. Він отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу.