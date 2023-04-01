"Це не має лишитися безкарним": Фінляндія допоможе притягнути рф до відповідальності

Президент Фінляндії з Володимиром Зеленським

Фінляндія долучилась до міжнародних зусиль з притягнення до відповідальності російських лідерів, винних у розв’язанні війни проти України. Напад росії — це грубе порушення.

Про це інформує Укрінформ.

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Підтримка Фінляндії

"Фінляндія долучилася до роботи з притягнення до відповідальності російських лідерів за злочин агресії. І ми чекаємо на створення міжнародного реєстру завданої шкоди, як було рекомендовано ГА ООН... Фінляндія підтримує роботу української влади та МКС", — сказав президент скандинавської держави Саулі Нііністьо.

Він підкреслив, що людство не може просто відвести очі від того, як світ побачив усі звірства, які чинили російські військові. Міжнародна спільнота повинна чітко заявити: "Це не повинно залишитися безкарним".

Напад росії на Україну — це грубе порушення міжнародного права, підкреслив фінський лідер. Він нагадав, що закони війни забороняють чинити такі жорстокі дії, які всі побачили в Україні.

"Росіяни чинили їх проти цивільних, руйнували лікарні, дитсадки, церкви. Ми бачили, що на звільнених територіях були знайдені тіла зі свідченнями тортур і страт. Є підтверджені дані щодо депортації, фільтраційні табори…. За все це повинна бути відповідальність", — підкреслив політик.

Крім цього зазначив, що "під час його відвідання Бучі в січні 2023 року був вражений масштабом людських страждань і зворушений рішучістю і єдністю народу. Українці хоробро захищають свою державу та побудуть одного дня процвітаюче майбутнє", — переконаний Нііністьо.

За словами лідера, Фінляндія на стороні України і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України й ця позиція буде незмінною.

Нагадаємо, що 31 березня, у Бучі було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні. На саміті брали участь лідери з кількох країн, включаючи прем'єр-міністрів Словаччини, Словенії та Хорватії, президента Молдови та президента України Володимира Зеленського.