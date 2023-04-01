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"Это не должно остаться безнаказанным": Финляндия поможет привлечь рф к ответственности

1 апреля 2023 08:26
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Президент Финляндии с Владимиром Зеленским
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Финляндия приобщилась к международным усилиям по привлечению к ответственности российских лидеров, виновных в развязывании войны против Украины. Нападение россии – это грубое нарушение.

Об этом информирует Укринформ .

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"Финляндия присоединилась к работе по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии. И мы ждем создания международного реестра причиненного ущерба, как было рекомендовано ГА ООН... Финляндия поддерживает работу украинских властей и МКС", — сказал президент скандинавского государства Саули Нииностио.

Он подчеркнул, что человечество не может просто отвести глаза от того, как мир увидел все зверства, совершаемые российскими военными. Международное сообщество должно четко заявить: "Это не должно остаться безнаказанным".

Нападение россии на Украину — это грубое нарушение международного права, подчеркнул финский лидер. Он напомнил, что законы войны запрещают совершать такие жестокие действия, которые все увидели в Украине.

"Россияне чинили их против гражданских, разрушали больницы, детсады, церкви. Мы видели, что на освобожденных территориях были найдены тела с показаниями пыток и казней. Есть подтвержденные данные о депортации, фильтрационные лагеря…. За все это должна быть ответственность", — подчеркнул политик.

Кроме этого отметил, что "во время его посещения Бучи в январе 2023 года был поражен масштабом человеческих страданий и тронут решительностью и единством народа. Украинцы храбро защищают свое государство и побудут однажды процветающее будущее", — убежден Ниининосо.

По словам лидера, Финляндия на стороне Украины и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эта позиция будет неизменной.

Напомним, что 31 марта в Буче была подписана декларация об ответственности российских оккупантов за преступления в Украине. На саммите приняли участие лидеры из нескольких стран, включая премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии, президента Молдовы и президента Украины Владимира Зеленского.

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