Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Сдавал позиции ВСУ: суд бросил киевлянина за решетку на 15 лет arrow

Сдавал позиции ВСУ: суд бросил киевлянина за решетку на 15 лет

23 августа 2023 16:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Сдавал позиции ВСУ: суд бросил киевлянина за решетку на 15 лет
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве местного жителя приговорили к 15 годам за то, что тот сдавал позиции ВСУ врагу. Мужчину задержали в марте 2022 года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, киевлянин после полномасштабного российского вторжения в Украину создал Telegram-канал, в котором распространял сообщения и статьи антиукраинского характера.

Среди пользователей этого телеграмм-канала были представители вооруженных сил страны-агрессора.

"В марте 2022 года обвиняемый разместил через указанный телеграмм-канал информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Киева", говорят правоохранители.

 

Скриншоты с телефона задержанного. Фото: Киевская городская прокуратура

Как следствие, враг из "Градов" и "Смерчей" неоднократно обстрелял указанные подразделения, в результате чего два человека погибли и еще четверо получили телесные повреждения.

Мужчину задержали в марте 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что блоггерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз