Сдавал позиции ВСУ: суд бросил киевлянина за решетку на 15 лет

Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: google.com

В Киеве местного жителя приговорили к 15 годам за то, что тот сдавал позиции ВСУ врагу. Мужчину задержали в марте 2022 года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, киевлянин после полномасштабного российского вторжения в Украину создал Telegram-канал, в котором распространял сообщения и статьи антиукраинского характера.

Среди пользователей этого телеграмм-канала были представители вооруженных сил страны-агрессора.

"В марте 2022 года обвиняемый разместил через указанный телеграмм-канал информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Киева", — говорят правоохранители.

Скриншоты с телефона задержанного. Фото: Киевская городская прокуратура

Как следствие, враг из "Градов" и "Смерчей" неоднократно обстрелял указанные подразделения, в результате чего два человека погибли и еще четверо получили телесные повреждения.

Мужчину задержали в марте 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что блоггерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.