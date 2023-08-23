Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Здавав позиції ЗСУ: суд кинув киянина за ґрати на 15 років arrow

Здавав позиції ЗСУ: суд кинув киянина за ґрати на 15 років

23 серпня 2023 16:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Здавав позиції ЗСУ: суд кинув киянина за ґрати на 15 років
Чоловік за ґратами. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві місцевого жителя засудили до 15 років за те, що той здавав позиції ЗСУ ворогу. Чоловіка затримали у березні 2022 року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, киянин після повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну створив Telegram-канал, у якому поширював  повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

Серед користувачів вказаного телеграм-каналу були представники збройних сил країни-агресора.

"У березні 2022 року обвинувачений розмістив через вказаний телеграм-канал інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва", — кажуть правоохоронці.

 

Скриншоти з телефона затриманого. Фото: Київська міська прокуратура

Як наслідок — ворог з "Градів" та "Смерчів" неодноразово обстріляв зазначені підрозділи, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження.

Чоловіка затримали у березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз