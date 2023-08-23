Здавав позиції ЗСУ: суд кинув киянина за ґрати на 15 років
У Києві місцевого жителя засудили до 15 років за те, що той здавав позиції ЗСУ ворогу. Чоловіка затримали у березні 2022 року.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, киянин після повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну створив Telegram-канал, у якому поширював повідомлення та статті антиукраїнського характеру.
Серед користувачів вказаного телеграм-каналу були представники збройних сил країни-агресора.
"У березні 2022 року обвинувачений розмістив через вказаний телеграм-канал інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва", — кажуть правоохоронці.
Як наслідок — ворог з "Градів" та "Смерчів" неодноразово обстріляв зазначені підрозділи, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження.
Чоловіка затримали у березні 2022 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.