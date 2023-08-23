У Києві суд покарав блогерів, які знімали роботу ППО: чи сядуть вони у в'язницю

СБУ повідомила про підозру блогеркам з Києва, які знімали роботу ППО. Фото: СБУ

Блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Чи сядуть блогери у вʼязницю

Фігуранти справи в травні 2023 року активно знімали розміщення Збройних Сил України, направлення систем ППО, а також результати ураження повітряних цілей.

Фото та відеоматеріали блогери поширювали за допомогою месенджерів та інших соціальних мереж.

"Під час досудового слідства усі фігуранти визнали свою вину у повному обсязі. У липні обвинувальні акти відносно вказаних осіб були направлені до районних судів міста Києва", — кажуть правоохоронці.

Вирок суду

Фігурантам справи призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на строк від 1 до 3 років відповідно.

Вироки вступили у законну силу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України повідомила підозру чотирьом блогеркам, які зафільмували роботу ППО. Це відбулося під час російської атаки на Київ 16 травня.

Додамо, 17 травня в Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.