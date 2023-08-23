Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киеве суд наказал блогеров, снимавших работу ПВО: сядут ли они в тюрьму arrow

В Киеве суд наказал блогеров, снимавших работу ПВО: сядут ли они в тюрьму

23 августа 2023 15:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве суд наказал блогеров, снимавших работу ПВО: сядут ли они в тюрьму
СБУ сообщила о подозрении блогерам из Киева, снимавшим работу ПВО. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Блогерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Сядутся ли блогеры в тюрьму

Фигуранты дела в мае 2023 активно снимали размещение Вооруженных Сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

Фото и видеоматериалы блоггеры распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей.

"В ходе досудебного следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды города Киева", — говорят правоохранители.

Приговор суда

Фигурантам дела назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком сроком от 1 до 3 лет соответственно.

Приговоры вступили в законную силу.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырём блоггеркам , запечатлевшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

Добавим, 17 мая в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз