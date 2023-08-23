В Киеве суд наказал блогеров, снимавших работу ПВО: сядут ли они в тюрьму

СБУ сообщила о подозрении блогерам из Киева, снимавшим работу ПВО. Фото: СБУ

Блогерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Фигуранты дела в мае 2023 активно снимали размещение Вооруженных Сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

Фото и видеоматериалы блоггеры распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей.

"В ходе досудебного следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды города Киева", — говорят правоохранители.

Приговор суда

Фигурантам дела назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком сроком от 1 до 3 лет соответственно.

Приговоры вступили в законную силу.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырём блоггеркам , запечатлевшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

Добавим, 17 мая в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.