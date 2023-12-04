Покушение на убийство уголовного авторитета Полтавской области — суд вынес приговор для нападающих

Криминальный авторитет Полтавской области Александр Соколовский. Фото: сайт "Полтавщина"

Октябрьский районный суд в Полтаве осудил обвиняемых в покушении на убийство одного из местных уголовных авторитетов Александра Соколовского. Произошло это еще в январе 2021 года. Суд вынес приговор — 12 лет тюрьмы для заказчика убийства Евгения Волошина, еще три его сообщника получили приговор — 10 лет.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о покушении на убийство Соколовского

"Нападение на Александра Соколовского произошло 12 января 2021 года. Около 12 часов к пункту шиномонтажа на улице Нижнемылинской на мотоцикле подъехали двое неизвестных. Один из них с пистолетом подбежал к автомобилю, где сидели Александр Соколовский и Николай Могир. Соколовский выскочил из машины и злоумышленник начал стрелять. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения", — напомнили в материале.

После этого депутат Полтавского городского совета Владимир Соколовский заявил, что его брата ранили в шею и легкое, в результате чего его госпитализировали в реанимацию.

Уже через 10 минут после стрельбы нападавшие пытались уничтожить мотоцикл в одном из местных парков.

Сожжение мотоцикла, на котором ехали злоумышленники. Фото: Полтавщина

На следующий день один из местных телеграмм-каналов обнародовал фотографии, на которых можно увидеть вероятных ехавших на мотоцикле злоумышленников. Это все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Злоумышленники, напавшие на Соколовского. Фото: Полтавщина

Действия правоохранителей в Кременчуге

"За 4 месяца после нападения правоохранители в Кременчуге задержали четырех мужчин по подозрению в организации и исполнении заказного убийства. Один из них — криминальный авторитет — Евгений Волошин. Ему кроме организации покушения на умышленное убийство в Полтаве инкриминируют преступное влияние на криминальную среду в области "В определенных кругах Волошина называют "смотрящим" за Кременчугом", — объяснили в сообщении.

У Евгения Волошина было трое сообщников, а именно:

Сергей Грюзин;

Валерий Маслов;

Радион Рац.

Тогда они все получили подозрение от правоохранительных органов.

"Следует отметить, жертва заказного убийства — Александр Соколовский и мужчина, который в момент нападения был рядом — Николай Могир являются обвиняемыми по делу стрельбы на пляже в микрорайоне Дублянщина. Кроме того, Николай Могир, у которого есть прозвища "Соловей" и "Малой", в 2017 году контактировал со СБУшником, из-за которого произошла утечка информации по делу "смотрящего" за Полтавой", — отмечают журналисты.

Николай Могир и Александр Соколовский, на которых совершили нападение. Фото: Полтавщина

Как позже стало известно, сам Соколовский решил отказаться от статуса пострадавшего. Это, вероятно, он сделал из-за его криминального мировоззрения.

Розыск Николая Могира

В свою очередь Николай Могир, который не был раненный во время нападения, все же решил быть пострадавшим в этом деле. Однако в ноябре 2021 он перестал приходить на судебные заседания.

По словам его жены, он не бывает дома и ей неизвестно, где находится ее муж, однако он должен находиться по месту жительства во время следствия.

Уже в декабре 2021 года пострадавший в деле заказного убийства Александра Соколовского находится в розыске.

В то же время приговор по обвиняемым в покушении на убийство Соколовского еще не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, ранее журналистам удалось найти связь между совладелицей компании и так называемым "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким. Как известно, эта компания еще летом получила подряд на огромную сумму для восстановления жилого комплекса "Ирпенские липки", пострадавшего в результате боевых действий.