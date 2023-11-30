Облив бензином та підпалив — на Харківщині взяли під варту чоловіка, що скоїв замах на дітей

Чоловік підпалює бензин. Скриншот з відео

На Харківщині чоловіку, що скоїв замах на вбивство п'ятьох підлітків, обрали запобіжний захід. За спробу підпалу неповнолітніх його триматимуть під вартою 60 діб.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

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Так, днями у селі Станичне на Харківщині чоловік, будучи у нетверезому стані, облив бензином та підпалив групу неповнолітніх.

"Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином п'ятьох підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що діти не зазнали тілесних ушкоджень.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину та відкрили провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

"30 листопада судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", — додали в поліції.

Скриншот допису Поліції

Раніше ми писали, що на Харківщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який намагався спалити дітей живцем. Інцидент стався вчора в селі Станичне Красноградського району Харківської області.

Крім того, одна з постраждалих дітей, на яку разом із друзями напав чоловік та підпалив, розповіла, що відбулося насправді. Вона також зізналася, що вже пережила три панічних атаки.