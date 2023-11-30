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Облил бензином и поджег — в Харьковской области взяли под стражу мужчину, покушавшегося на детей

30 ноября 2023 16:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Облил бензином и поджег — в Харьковской области взяли под стражу мужчину, покушавшегося на детей
Человек поджигает бензин. Скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Харьковщине мужчине, покушавшемуся на убийство пятерых подростков, избрали меру пресечения. За попытку поджога несовершеннолетних его будут держать в тюрьме 60 суток.

Об этом сообщает полиция Харьковщины.

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Так, на днях в селе Станичное в Харьковской области мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, облил бензином и поджег группу несовершеннолетних.

"Местный житель в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дети не получили телесных повреждений.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления и открыли производство по факту покушения на умышленное убийство.

"30 ноября судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", — добавили в полиции.

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Скриншот поста Полиции

Ранее мы писали, что в Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей живьем. Инцидент произошел вчера в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.

Кроме того, одна из пострадавших детей, на которую вместе с друзьями напал мужчина и поджег, рассказала, что произошло на самом деле. Она также призналась, что уже пережила три панических атаки.

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