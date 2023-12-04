Замах на вбивство кримінального авторитета Полтавщини — суд виніс вирок для нападників

Кримінальний авторитет Полтавщини Олександр Соколовський. Фото: сайт "Полтавщина"

Октябрський районний суд у Полтаві засудив обвинувачених у замаху на вбивство одного з місцевих кримінальних авторитетів Олександра Соколовського. Сталося це ще в січні у 2021 році. Суд виніс вирок — 12 років в'язниці для замовника вбивства Євгена Волошина, ще його три спільники отримали вирок — 10 років.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина", посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про замах на вбивство Соколовського

"Напад на Олександра Соколовського стався 12 січня 2021 року. Близько 12-ї години до пункту шиномонтажу на вулиці Нижньомлинській на мотоциклі під’їхали двоє невідомих. Один з них із пістолетом підбіг до автомобіля, де сиділи Олександр Соколовський та Микола Могір. Соколовський вискочив з машини і зловмисник почав стріляти. Все це зафіксувала камера відеоспостереження", — нагадали у матеріалі.

Після цього депутат Полтавської міської ради Володимир Соколовський заявив, що його брата поранили у шию та легеню, внаслідок чого його шпиталізували до реанімації.

Вже через 10 хвилин після стрілянини нападники намагалися знищити мотоцикл в одному з місцевих парків.

Спалення мотоцикла, на якому їхали зловмисники. Фото: Полтавщина

На наступний день один із місцевих телеграм-каналів оприлюднив світлини, на яких можна побачити ймовірних зловмисників, які їхали на мотоциклі. Це все зафіксували камери відеоспостереження.

Зловмисники, які напали на Соколовського. Фото: Полтавщина

Дії правоохоронців в Кременчуці

"За 4 місяці після нападу правоохоронці в Кременчуці затримали чотирьох чоловіків за підозрою в організації та виконанні замовного вбивства. Один з них — кримінальний авторитет — Євген Волошин. Йому, окрім організації замаху на умисне вбивство у Полтаві, інкримінують злочинний вплив на кримінальне середовище в області. У певних колах Волошина називають "смотрящим" за Кременчуком", — пояснили у повідомленні.

Євген Волошин мав трьох спільників, а саме:

Сергій Грюзін;

Валерій Маслов;

Радіон Раць.

Тоді всі вони отримали підозру від правоохоронних органів.

"Слід зазначити, жертва замовного вбивства — Олександр Соколовський та чоловік, який в момент нападу був поруч — Микола Могір є обвинувачуваними по справі стрілянині на пляжі в мікрорайоні Дублянщина. Крім того, Микола Могір, який має прізвиська "Соловей" та "Малой", у 2017 році контактував з СБУшником, через якого стався витік інформації стосовно справи "смотрящого" за Полтавою", — наголошують журналісти.

Микола Могір та Олександр Соколовський, на яких здійснили напад. Фото: Полтавщина

Як пізніше стало відомо виданню, сам Соколовський вирішив відмовитися від статусу постраждалого. Це, ймовірно, він зробив через його кримінальний світогляд.

Розшук Миколи Могіра

Своєю чергою Микола Могір, який не був поранений під час нападу, все ж вирішив бути потерпілим у цій справі. Проте в листопаді 2021 року він перестав приходити на судові засідання.

За словами його дружини, він не буває вдома та їй невідомо, де її чоловік, проте він повинен перебувати за місцем проживання під час слідства.

Вже в грудні 2021 року постраждалий щодо справи замовного вбивства Олександра Соколовського знаходиться у розшуку.

Водночас вирок щодо обвинувачених у замаху на вбивство Соколовського ще не набрав законної сили, тому може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді впродовж 30 днів.

Нагадаємо, раніше журналістам вдалося знайти зв'язок між співвласницею компанії та так званим "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким. Як відомо, ця компанія ще влітку отримала підряд на величезну суму для відбудови житлового комплексу "Ірпінські липки", який постраждав внаслідок бойових дій.