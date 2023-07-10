Захватывал Лисичанск: боевик "ЛНР" проведет за решеткой 13 лет

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины 13 лет за решеткой проведет захватывавший Лисичанск боевик "ЛНР". Он был задержан во время боев вблизи поселка Белогоровка в сентябре 2022 года.

Об этом сообщила СБУ.

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Правоохранители рассказали, что у задержанного боевика есть позывной "Бледный". В начале полномасштабного вторжения России он присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа ВС РФ.



В рядах захватчиков он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Лисичанском направлении и захватывал украинские населенные пункты в Луганской области.

Следствие установило, что боевиком оказался местный житель, который с апреля 2019 активно обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.



"Он был задержан во время боев вблизи поселка Белогоровка в сентябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет военного

Суд назначил ему 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На основании собранных военной контрразведкой и следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Напомним, недавно в Киеве СБУ разоблачила экснардепа, подписавшего обращение к Путину о признании "Л/ДНР".