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Захоплював Лисичанськ: бойовик "ЛНР" проведе за ґратами 13 років

10 липня 2023 17:53
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Захоплював Лисичанськ: бойовик "ЛНР" проведе за ґратами 13 років
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За матеріалами Служби безпеки України 13 років за ґратами проведе бойовик "ЛНР", який захоплював Лисичанськ. Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року.

Про це повідомила СБУ.

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Затримання бойовика

Правоохоронці розповіли, що затриманий бойовик має позивний "Блєдний". На початку повномасштабного вторгнення Росії він приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.
 
У лавах загарбників він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Лисичанському напрямку та захоплював українські населені пункти на Луганщині.

Слідство встановило, що бойовиком виявився місцевий житель, який з квітня 2019 року активно обстрілював позиції українських військ на сході України.
 
"Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року", — йдеться у повідомлені.

Яке покарання чекає на військового

Суд призначив йому 13 років тюрми з конфіскацією майна.

На підставі зібраних військовою контррозвідкою та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, нещодавно у Києві СБУ викрила екснардепа, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР".

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