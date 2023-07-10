Захоплював Лисичанськ: бойовик "ЛНР" проведе за ґратами 13 років
За матеріалами Служби безпеки України 13 років за ґратами проведе бойовик "ЛНР", який захоплював Лисичанськ. Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року.
Про це повідомила СБУ.
Затримання бойовика
Правоохоронці розповіли, що затриманий бойовик має позивний "Блєдний". На початку повномасштабного вторгнення Росії він приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.
У лавах загарбників він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Лисичанському напрямку та захоплював українські населені пункти на Луганщині.
Слідство встановило, що бойовиком виявився місцевий житель, який з квітня 2019 року активно обстрілював позиції українських військ на сході України.
"Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року", — йдеться у повідомлені.
Яке покарання чекає на військового
Суд призначив йому 13 років тюрми з конфіскацією майна.
На підставі зібраних військовою контррозвідкою та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Нагадаємо, нещодавно у Києві СБУ викрила екснардепа, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР".