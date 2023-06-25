"Вывезли в лес и выбили зубы": в Закарпатье избили генерала СБУ

Потерпевший генерал СБУ. Фото: Виталий Глагола\Telegram

В Закарпатье избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина. Драка произошла в одном из ресторанов в Ужгородском районе, после чего мужчину вывезли в лес и выбили зубы.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

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Инцидент произошел в ресторане "Три Туза" в Большой Доброне.

"Вчера в Большой Доброне трое работников контрразведки избили Виктора Микулина, который одно время был и заместителем председателя Закарпатской ОГА Москаля", — говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались три работника военной контрразведки. Известно также, что среди участников избиения был начальник 4-го отдела управления военной контрразведки Закарпатья полковник Андрей Панарин.

Причина потасовки

Как сообщают СМИ, полковник контрразведки с подчиненными и несколькими пограничниками громко отдыхали в ресторане.

В этом же заведении находился и Микулин, который вместе с нардепом от "Слуги народа" проводил встречу с представителями международной партнерской организации.

Сообщается, что генерал СБУ сделал замечание компании, которая в ответ начала драку.

В ходе потасовки нардепу удалось спрятаться и вызвать полицию. В то время как Микулина вывезли в лес и выбили зубы. Позже, по информации СМИ, у него на теле обнаружили многочисленные гематомы и кровоподтеки. Также медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом кисти руки и другие повреждения.

Злоумышленники пытались скрыться с места событий. Однако их задержали.

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