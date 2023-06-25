Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow "Вывезли в лес и выбили зубы": в Закарпатье избили генерала СБУ arrow

"Вывезли в лес и выбили зубы": в Закарпатье избили генерала СБУ

25 июня 2023 17:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Вывезли в лес и выбили зубы": в Закарпатье избили генерала СБУ
Потерпевший генерал СБУ. Фото: Виталий Глагола\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Закарпатье избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина. Драка произошла в одном из ресторанов в Ужгородском районе, после чего мужчину вывезли в лес и выбили зубы.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Читайте также:

Драка на Закарпатье

Инцидент произошел в ресторане "Три Туза" в Большой Доброне.

"Вчера в Большой Доброне трое работников контрразведки избили Виктора Микулина, который одно время был и заместителем председателя Закарпатской ОГА Москаля", — говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались три работника военной контрразведки. Известно также, что среди участников избиения был начальник 4-го отдела управления военной контрразведки Закарпатья полковник Андрей Панарин.

Причина потасовки

Как сообщают СМИ, полковник контрразведки с подчиненными и несколькими пограничниками громко отдыхали в ресторане.

В этом же заведении находился и Микулин, который вместе с нардепом от "Слуги народа" проводил встречу с представителями международной партнерской организации.

Сообщается, что генерал СБУ сделал замечание компании, которая в ответ начала драку.

В ходе потасовки нардепу удалось спрятаться и вызвать полицию. В то время как Микулина вывезли в лес и выбили зубы. Позже, по информации СМИ, у него на теле обнаружили многочисленные гематомы и кровоподтеки. Также медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом кисти руки и другие повреждения.

Злоумышленники пытались скрыться с места событий. Однако их задержали.

Напомним, ранее мы писали, что в Дагестане женщины устроили на свадьбе массовую потасовку. Некоторые из них дрались, продолжая держать маленьких детей на руках.

В Праге пятеро пророссийских мужчин напали на россиянина, восприняв его за украинца. Следователи по уголовным делам из отдела по экстремизму и терроризму пытаются выяснить детали дела о телесных повреждениях через национальную принадлежность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас