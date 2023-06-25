"Вивезли в ліс і вибили зуби": на Закарпатті побили генерала СБУ

Потерпілий генерал СБУ. Фото: Віталій Глагола\Telegram

На Закарпатті побили 62-річного генерала СБУ Віктора Мікуліна. Бійка трапилася у одному з ресторанів в Ужгородському районі, після чого чоловіка вивезли у ліс та вибили зуби.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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Інцидент трапився у ресторані "Три Тузи" у Великій Доброні.

"Вчора у Великій Доброні троє працівників контрозвідки побили Віктора Мікуліна, який у свій час був і заступником голови Закарпатської ОДА Москаля", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваними виявилися троє працівників військової контррозвідки. Відомо також, що серед учасників побиття був начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін.

Причина бійки

Як повідомляють ЗМІ, полковник контррозвідки з підлеглими та кількома прикордонниками гучно відпочивали у ресторані.

У цьому ж закладі перебував і Мікулін, який у той час разом з нардепом від "Слуги народу" проводив зустріч з представниками міжнародної партнерської організації.

Повідомляється, що генерал СБУ зробив зауваження компанії, яка у відповідь розпочала бійку.

У ході бійки нардепу вдалося сховатися і викликати поліцію. В той час як Мікуліна вивезли у ліс та вибили зуби. Пізніше, за інформацією ЗМІ, у нього на тілі виявили численні гематоми та синці. Також медики діагностували черепно-мозкову травму, перелом кисті руки та інші пошкодження.

Зловмисники намагалися втекти з місця подій. Однак, їх затримали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дагестані жінки влаштували на весіллі масову бійку. Дехто з них бився, продовжуючи тримати маленьких дітей на руках.

Додамо, що у Празі п'ятеро проросійських чоловіків напали на росіянина, сприйнявши його за українця. Слідчі у кримінальних справах з відділу по екстремізму і тероризму намагаються з'ясувати деталі справи щодо тілесних ушкоджень через національну приналежність.