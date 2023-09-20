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Требовал деньги у семьи погибших и угрожал убить: в Черкасской области разоблачили мошенника

20 сентября 2023 14:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Требовал деньги у семьи погибших и угрожал убить: в Черкасской области разоблачили мошенника
Задержание злоумышленника. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области преступника, требовавшего 20 тыс. долларов США у семьи погибшего украинского воина и угрожал расправой. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ и в Офисе Генерального прокурора.

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"Служба безопасности задержала в Черкассах злоумышленника, требовавшего из семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства. В частности, речь идет об единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели защитника на войне", — говорится в сообщении.

Если злоумышленнику отказывали, он угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.

Следовательно, правоохранители выяснили, что мошенник требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, погибшей весной 2022 года под Северодонецком.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали рэкетира "на горячем" во время передачи ему части "дани" в размере 200 тыс. грн", — сообщили в СБУ.

Что известно о преступнике

По данным следствия, задержан местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников.

Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, мошенник звонил по телефону с анонимных номеров и требовал "свой процент".

Обыски у злоумышленника

Во время обысков по месту жительства обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.

обыски у мошенника
Обыски у мошенника. Фото: СБУ
обыски
Обыски у мошенника. Фото: СБУ

Какое наказание ждет фигуранта

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Кроме того, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и точного количества потерпевших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно СБУ задержала заместителя Херсонского военкома и председателя ВВК в Прикарпатье Фигуранты помогали уклонистам.

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