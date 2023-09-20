Вимагав гроші у родини загиблих та погрожував вбити: на Черкащині викрили шахрая

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Черкаській області злочинця, який вимагав 20 тис. доларів США у родини загиблого українського воїна та погрожував розправою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили в СБУ та в Офісі Генерального прокурора.

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"Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Зокрема, мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні", — йдеться у повідомленні.

Якщо ж зловмиснику відмовляли, він погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

Відтак, правоохоронці з'ясували, що шахрай вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

"У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали рекетира "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. грн", — повідомили в СБУ.

Що відомо про злочинця

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників.

Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, шахрай телефонував їм з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток".

Обшуки у зловмисника

Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

Обшуки у шахрая. Фото: СБУ

Обшуки у шахрая. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на фігуранта

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану). Окрім того, йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті Фігуранти допомагали ухилянтам.