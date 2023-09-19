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СБУ затримала заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті

19 вересня 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала заступника  Херсонського воєнкому та голову військово-лікарської комісії на Прикарпатті. Фігуранти допомагали ухилянтам.

Про це повідомляє СБУ.

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Правоохоронці затримали у Херсоні заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші "допомагав" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів.

Вартість "послуги" становила від 4,5 до 6 тис. доларів залежно від терміновості. 

"За ці суми посадовець знімав з військового обліку через "непридатність" до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів. Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України", — йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Правоохоронці задокументували вісім фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників під час отримання ними ще одного хабаря.

Їм оголошено підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Правоохоронці та затриманий фігурант
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ
Правоохоронець та затриманий фігурант
Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: СБУ
Гроші, які були отримані під час "допомоги" ухилянтам
Гроші, які були отримані під час "допомоги" ухилянтам. Фото: СБУ

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СБУ також затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через "погане" здоров’я.

"Для цього посадовець "вписував" у висновки медогляду своїх клієнтів "важкі діагнози". Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів США з однієї особи", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Правоохоронець та затриманий фігурант
Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: СБУ
Гроші, які були отримані під час "допомоги" ухилянтам
Гроші, які були отримані під час "допомоги" ухилянтам. Фото: СБУ

Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату, які займалися переправленням ухилянтів за кордон. Наразі трьом особам повідомлено про підозру.

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