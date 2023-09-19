СБУ задержала заместителя Херсонского военкома и руководителя ВВК на Прикарпатье
Служба безопасности Украины задержала заместителя Херсонского военкома и главу военно-врачебной комиссии на Прикарпатье. Фигуранты помогали уклонистам.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание в Херсоне
Правоохранители задержали в Херсоне заместителя начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов.
Стоимость "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности.
"За эти суммы чиновник снимал с воинского учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки в личных делах своих клиентов. Полученную подделку уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины", — говорится в сообщении.
СБУ установило, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.
Правоохранители задокументировали восемь фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников при получении ими еще одной взятки.
Им объявлено подозрение за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ивано-Франковская область
СБУ также задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья.
"Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составляла 2 тыс. долларов США с одного человека", — говорится в сообщении.
Правоохранители объявили фигуранту подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве разоблачили должностных лиц ВВК и военкомата, которые занимались переправкой уклонистов за границу. В настоящее время трем лицам доложено о подозрении.