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СБУ задержала заместителя Херсонского военкома и руководителя ВВК на Прикарпатье

19 сентября 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала заместителя Херсонского военкома и руководителя ВВК на Прикарпатье
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала заместителя Херсонского военкома и главу военно-врачебной комиссии на Прикарпатье. Фигуранты помогали уклонистам.

Об этом сообщает СБУ.

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Правоохранители задержали в Херсоне заместителя начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов.

Стоимость "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности.

"За эти суммы чиновник снимал с воинского учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки в личных делах своих клиентов. Полученную подделку уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины", — говорится в сообщении.

СБУ установило, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.

Правоохранители задокументировали восемь фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников при получении ими еще одной взятки.

Им объявлено подозрение за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители и задержанный фигурант
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ
Правоохранитель и задержанный фигурант
Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: СБУ
Деньги, которые были получены во время "помощи" уклонистам
Деньги, которые были получены во время "помощи" уклонистам. Фото: СБУ

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СБУ также задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья.

"Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составляла 2 тыс. долларов США с одного человека", — говорится в сообщении.

Правоохранители объявили фигуранту подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Правоохранитель и задержанный фигурант
Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: СБУ
Деньги, полученные во время "помощи" уклонистам
Деньги, которые были получены во время "помощи" уклоняющимся. Фото: СБУ

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве разоблачили должностных лиц ВВК и военкомата, которые занимались переправкой уклонистов за границу. В настоящее время трем лицам доложено о подозрении.

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