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Разоблачены четыре педагога-коллаборанта, которые сотрудничают с оккупантами

10 августа 2023 09:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Разоблачены четыре педагога-коллаборанта, которые сотрудничают с оккупантами
Так называемый директор "Херсонского областного училища культуры и искусства". Фото: Киевская городская прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Киевские прокуроры разоблачили четырех работников образования, которые помогают захватчикам на временно оккупированных территориях вводить российские "стандарты" образования. Речь идет о Донецкой и Херсонской областях.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Отмечается, что в Мариуполе была разоблачена заведующая детским садом, которая добровольно начала сотрудничать с оккупантами.

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Заведующая детским садом в Мариуполе. Фото: Киевская городская прокуратура

"На временно захваченной территории Херсонской области разоблачена глава гимназии так называемого "Скадовского городского совета" и директора так называемого "Херсонского областного училища культуры и искусства". В с. Широкое Херсонской области в сотрудничестве с оккупантами разоблачен директор местной школы", — говорится в сообщении.

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"Директор" "Херсонского областного училища культуры и искусства". Фото: Киевская городская прокуратура
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"Директор" "гимназии №1 Скадовского городского совета". Фото: Киевская городская прокуратура
Возможно, это изображение 1 человек и текст
"Директор" "Широковской школы №1". Фото: Киевская городская прокуратура

Чем занимаются педагоги

Следователи выяснили, что предатели занимаются организацией образовательного процесса по "стандартам" РФ и активно участвуют в сюжетах для российских пропагандистов.

В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за совершение преступлений против нашего государства.

Напомним, в Украине будут судить мужчину, ставшего руководителем территориального управления оккупационной администрации в Херсонской области. Его обвиняют в коллаборационной деятельности.

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