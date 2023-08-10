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Викрито чотирьох освітян-колаборантів, які співпрацюють з окупантами

10 серпня 2023 09:59
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Викрито чотирьох освітян-колаборантів, які співпрацюють з окупантами
Так звана директорка "Херсонського обласного училища культури та мистецтва". Фото: Київська міська прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Київські прокурори викрили чотирьох працівників освіти, які допомагають загарбникам на тимчасово окупованих територіях запроваджувати російські "стандарти" освіти. Мова йде про Донецьку та Херсонську області. 

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Зазначається, що у Маріуполі було викрито завідувачку дитячого садка, яка добровільно почала співпрацювати з окупантами.

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Завідувачка дитячого садка у Маріуполі. Фото: Київська міська прокуратура

"На тимчасово захопленій території Херсонської області викрито очільницю гімназії так званого "Скадовского городского совета" та директора так званого "Херсонского областного училища культуры и искусства". У с. Широке Херсонської області у співпраці з окупантами викрито директора місцевої школи", — йдеться у повідомленні.

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"Директорка" "Херсонського обласного училища культури та мистецтва". Фото: Київська міська прокуратура
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"Директорка" "гімназії №1 Скадовської міської ради". Фото: Київська міська прокуратура
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"Директор" "Широковської школи №1". Фото: Київська міська прокуратура

Чим займаються освітяни

Слідчі з'ясували, що зрадники займаються організацією освітнього процесу за "стандартами" РФ та активно беруть участь в сюжетах для російських пропагандистів. 

Наразі проводяться комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за скоєння злочинів проти нашої держави. 

Нагадаємо, в Україні будуть судити чоловіка, який став керівником територіального управління окупаційної адміністрації в Херсонській області. Його звинувачують у колабораційній діяльності.

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